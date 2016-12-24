Нетаньяху отменил визит Гройсмана в Израиль из-за поддержки резолюции Совбеза ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене официального визита главы украинского правительства Владимира Гройсмана в Израиль.

Как пишет DW со ссылкой на израильское агентство новостей Ynet, таким образом выражен протест против поддержки Украиной резолюции Совета Безопасности ООН относительно израильских поселений.

Отмечается, что визит Гройсмана был запланирован на следующую неделю, однако на сайте КМУ анонсов о подобном визите не размещено, как и сообщений об отмене визита главы правительства.

Ранее Нетаньяху заявил о переоценке Израилем связей с ООН, сообщает Reuters.

"Я проинструктировал министерство иностранных дел завершить в течение месяца переоценку наших контактов с ООН, включая финансирование учреждений ООН и присутствие представителей ООН в Израиле", - заявил Нетаньяху.

Накануне Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. В резолюции отмечается, что политика Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и строительства в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права и представляет преграду для израильско-палестинского урегулирования.