Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков хоче розглянути голосування у Радбезі ООН щодо Ізраїля на Кабміні

Неділя, 25 грудня 2016, 15:04

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що вважає  за потрібне розглянути голосування України у Радбезі ООН по резолюції щодо Ізраїля на засіданні Кабміну. 

Про це міністр заявив 25 грудня. 

"Голосування України проти Ізраїля в ООН виглядає дивним і необдуманим. Цей факт необхідно розглянути на найближчому засіданні Кабміну", - зазначив Аваков. 

У свою чергу лідер Радикальної партії Олег Ляшко назвав останні події у стосунках України з Ізраїлем "дипломатичною диверсією" і зазначив, що через голосування у Радбезі ООН "національним інтересам України завдано великої шкоди, яку довго треба буде усувати". 

Як відомо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про скасування офіційного візиту глави українського уряду Володимира Гройсмана до Ізраїлю. У такий спосіб висловлено протест проти підтримки Україною резолюції Ради Безпеки ООН, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях.

Речник прем'єра Дмитро Столярчук повідомив, що Володимир Гройсман переніс візит до Ізраїлю на невизначений термін.

Українська правда 

Теми: ГройсманІзраїльАваковКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Гройсман
Румунія схвалила виділення першого зі 100 млн євро траншу допомоги Молдові
Новий рейтинг партій: в Раду проходять Разумков і Гройсман, але не Кличко
Одного разу у Вільнюсі. Як Ахметов шукає кандидатів у президенти
Останні новини
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
Усі новини...
Реклама: