Аваков хоче розглянути голосування у Радбезі ООН щодо Ізраїля на Кабміні

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що вважає за потрібне розглянути голосування України у Радбезі ООН по резолюції щодо Ізраїля на засіданні Кабміну.

Про це міністр заявив 25 грудня.

"Голосування України проти Ізраїля в ООН виглядає дивним і необдуманим. Цей факт необхідно розглянути на найближчому засіданні Кабміну", - зазначив Аваков.

У свою чергу лідер Радикальної партії Олег Ляшко назвав останні події у стосунках України з Ізраїлем "дипломатичною диверсією" і зазначив, що через голосування у Радбезі ООН "національним інтересам України завдано великої шкоди, яку довго треба буде усувати".

Як відомо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про скасування офіційного візиту глави українського уряду Володимира Гройсмана до Ізраїлю. У такий спосіб висловлено протест проти підтримки Україною резолюції Ради Безпеки ООН, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях.

Речник прем'єра Дмитро Столярчук повідомив, що Володимир Гройсман переніс візит до Ізраїлю на невизначений термін.

Українська правда