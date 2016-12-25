Бойовики продовжують обстріли сил АТО попри повну "тишу"

Станом на 18:00 25 грудня зафіксовано 16 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі, які порушують Мінські угоди.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері у суботу.

"З 82-міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Широкине та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Старогнатівку, Широкине і Павлопіль", - зазначили у штабі.

На Донецькому напрямку з 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП і гранатометів бойовики обстріляли Луганське, Новгородське, Верхньоторецьке і Зайцеве.

Як відомо, 21 грудня члени тристоронньої контактної групи щодо врегулюванню ситуації на сході України узгодили режим повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.

За даними штабу АТО, 24 грудня протягом доби бойовики відкривали вогонь 39 разів, в результаті провокаційного вогню бойовиків один український військовослужбовець отримав поранення в районі Авдіївки.