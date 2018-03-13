За позовом Власенка до Парубія відкрили провадження

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі щодо заборони депутатських відряджень у пленарні тижні за позовом нардепа Сергія Власенка.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом народного депутата Сергія Власенка до голови Верховної Ради", - йдеться в повідомленні.

Позивач просить суд визнати протиправним та нечинним абзац 3 пункту 4 розпорядження голови ВР "Про деякі питання дотримання прав, виконання обов’язків та посилення відповідальності народного депутата України", де мова йде про те, що не здійснюються відрядження народних депутатів у пленарні тижні, окрім відряджень для участі в офіційних парламентських делегаціях України або згідно із рішенням парламенту.

Судове засідання відбудеться 25 квітня.

Як відомо, у квітні 2016 року голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не підписуватиме народним депутатам заяви про відрядження під час пленарних засідань українського парламенту.