НАЗК перевірить, чи вчасно Тимошенко і Власенко повідомили про свої мільйони

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить, чи лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко та нардеп від цієї партії Сергій Власенко вчасно повідомили про свої багатомільйоні прибутки.

Джерело: пресслужба НАЗК у Facebook

Дослівно: "НАЗК перевіряє своєчасність подання народними депутатами України Юлією Тимошенко та Сергієм Власенком повідомлень про суттєві зміни в майновому стані".

Деталі: Зазначається, що раніше нардепи подали до НАЗК відповідні документи в зв’язку з отриманням доходів від американської компанії Reid, Collins, Tsai LLP.

Зокрема, Тимошенко отримала від компанії 148 мільйонів гривень, задекларувавши цей дохід як "компенсацію шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання".

А Сергій Власенко загалом отримав від компанії Reid, Collins, Tsai LLP іноземного доходу на майже 142 мільйони гривень, що були перераховані чотирма платежами (18,8 мільйона гривень, 56,9 мільйона гривень, 57,3 мільйона гривень та 8,9 мільйона гривень).

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