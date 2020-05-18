НАЗК перевірить, чи вчасно Тимошенко і Власенко повідомили про свої мільйони
Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить, чи лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко та нардеп від цієї партії Сергій Власенко вчасно повідомили про свої багатомільйоні прибутки.
Джерело: пресслужба НАЗК у Facebook
Дослівно: "НАЗК перевіряє своєчасність подання народними депутатами України Юлією Тимошенко та Сергієм Власенком повідомлень про суттєві зміни в майновому стані".
Деталі: Зазначається, що раніше нардепи подали до НАЗК відповідні документи в зв’язку з отриманням доходів від американської компанії Reid, Collins, Tsai LLP.
Зокрема, Тимошенко отримала від компанії 148 мільйонів гривень, задекларувавши цей дохід як "компенсацію шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання".
А Сергій Власенко загалом отримав від компанії Reid, Collins, Tsai LLP іноземного доходу на майже 142 мільйони гривень, що були перераховані чотирма платежами (18,8 мільйона гривень, 56,9 мільйона гривень, 57,3 мільйона гривень та 8,9 мільйона гривень).
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Передісторія:
- Раніше стало відомо, що Тимошенко внесла зміни до матеріального становища та задекларувала майже 148,3 мільйона гривень (близько 5,5 млн доларів) від компанії Reid, Collins, Tsai LLP як "компенсацію шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання".
- У 2019 році дохід від цієї ж компанії Reid, Collins, Tsai LLP декларував депутат від партії Тимошенко Сергій Власенко.
- Пізніше Тимошенко написала, що отримала більше 5 мільйонів доларів завдяки грошовій компенсації "збитку, заподіяного політичними репресіями 2011-2014 років" і що "інших подробиць не буде через законодавче регулювання у США щодо юридичних обмежень у справі".
- Згодом The New York Times із посиланням на джерела повідомила, що американська юридична фірма Skadden заплатила 11 мільйонів доларів або більше, щоб уникнути судового позову з боку лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко, яка звинуватила фірму в сприянні її політичному переслідуванню.