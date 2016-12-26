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С начала года в украинской армии погибли 467 бойцов

Понедельник, 26 декабря 2016, 15:13

Общие потери украинской армии в 2016 году составили 467 бойцов, из них 211 – боевые.

Об этом говорится в ответе Управления по связям с общественностью ВСУ на запрос ВВС Украина.

"Количество потерь в 2016 году: боевых – 211, небоевых – 256", – сказано в сообщении.

В управлении также рассказали о потерях техники.

"В течение 2016 года в результате боевых повреждений потери вооружения и военной техники в Вооруженных Силах Украины составляют более 100 единиц", – говорится в ответе.

В Генштабе уточнили, что за 2016 год контракт с армией заключили более 68 тысяч человек, из них 7,5 тыс. – офицеры.

В то же время украинская армия получила 1 тыс. единиц нового (модернизированного) вооружения и военной техники и еще около 700 единиц были отремонтированы и возвращены Вооруженным силам.

Как известно, в начале октября Минобороны сообщало, что потери украинской армии в результате боевых действий составили 173 человека.

Темы: АТОармия
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