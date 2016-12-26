Власник зоопарку в Криму: Ми не частина РФ, а незрозумілий "концтабір"

Зв'язок із зовнішнім світом для зоопарків окупованого Росією півострова Крим повністю втрачений на невизначений час.



Про це власник ялтинського зоопарку "Сказка" і парку левів "Тайган" Олег Зубков розповів в інтерв'ю виданню "Крим.Реаліі".



"Сьогодні навіть обмін і придбання тварин всередині Росії – справа вкрай складна. Адже ми не частина Росії, а незрозумілий "концтабір", в'їзд і виїзд з якого – через ретельний огляд", – говорить він.



"А оформляти документи через ветеринарне відомство, очолюване "ветеринаром з сокирою" – справа довга і часто пов'язане з подоланням маразматичних перепон", – нарікає директор зоопарку.



Зубков також відзначив, що контракти з зоопарками Європи на поставку тварин були розірвані, куплених тварин довелося продати, або втратити.



"Про обмін тварин з європейськими зоопарками, або про їхню покупку ми перестали навіть мріяти з грудня 2014 року, саме в ці дні того грудня ми ввезли до Криму останній транспорт з тваринами з трьох європейських зоопарків", – говорить він.



"Російська митниця замість того, щоб зрадіти, що "в російський Крим прибув настільки унікальний вантаж", та ще з повним комплектом європейських документів, оголосила мене контрабандистом, близько року вела своє мерзенне розслідування і, в кінцевому рахунку, заднім числом через суд стягнула з мене 1 500 000 рублів в якості мита за вантаж, який їм не належить, і ніяким чином до них не відноситься", – сказав Зубков.



За його словами, зв'язок із зовнішнім світом для зоопарків повністю втрачено на невизначений час, а можливо, назавжди.



Як відомо, окупаційна влада Криму визнала директора ТОВ "Ялтинський зоопарк "Сказка" винним у побитті одного зі своїх співробітників, суд засудив його до трьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на один рік.



Через переділ власності в Криму Зубков висловлював готовність залишити свій бізнес і перебратися на материкову Україну, однак не здійснив свій намір.