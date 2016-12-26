Собственник зоопарка в Крыму: Мы не часть РФ, а непонятный "концлагерь"

Связь с внешним миром для зоопарков оккупированного Россией полуострова Крым полностью утрачена на неопределенное время.

Об этом собственник ялтинского зоопарка "Сказка" и парка львов "Тайган" Олег Зубков поведал в интервью изданию "Крым.Реалии".

"Сегодня даже обмен и приобретение животных внутри России – дело крайне сложное. Мы ведь не часть России, а непонятный "концлагерь", въезд и выезд из которого – через тщательный досмотр", – говорит он.

А оформлять документы через ветеринарное ведомство, возглавляемое "ветеринаром с топором" – дело долгое и зачастую сопряжено с преодолением маразматических препон", – сетует директор зоопарка.

Зубков также отметил, что контракты с зоопарками Европы на поставку животных были расторгнуты, купленных животных пришлось продать, либо потерять.

"Об обмене животных с европейскими зоопарками, либо об их покупке мы перестали даже мечтать с декабря 2014 года, именно в эти дни того декабря мы ввезли в Крым последний транспорт с животными из трех европейских зоопарков", – говорит он.

"Российская таможня вместо того, чтобы обрадоваться, что "в российский Крым прибыл столь уникальный груз", да еще с полным комплектом европейских документов, объявила меня контрабандистом, около года вела свое гнусное расследование и, в конечном счете, задним числом через суд взыскала с меня 1 500 000 рублей в качестве пошлины за груз, который им не принадлежит, и никаким образом к ним не относится", – сказал Зубков.

По его словам, связь с внешним миром для зоопарков полностью утрачена на неопределенное время, а возможно, навсегда.

Как известно, оккупационные власти Крыма признали директора ООО "Ялтинский зоопарк "Сказка" виновным в избиении одного из своих сотрудников, суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Из-за передела собственности в Крыму Зубков выражал готовность оставить свой бизнес и перебраться на материковую Украину, однако не осуществил свое намерение.