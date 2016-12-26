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НАБУ передало до суду звинувачення проти екс-чиновника "Електроважмашу"

Понеділок, 26 грудня 2016, 21:10

Національне антикорупційне бюро передало до суду звинувачення проти колишнього заступника директора державного підприємства "Електроважмаш" у нанесенні збитків державі на суму 37 мільйонів гривень.

Про це повідомляє у понеділок спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП закінчили досудове розслідування.

За результатами розслідування до кримінальної відповідальності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України притягнуто колишнього заступника директора заводу зі стратегії та маркетингу, який був одним із основних фігурантів злочинної змови.

Ще одного співучасника злочинної схеми оголошено в розшук.

26 грудня 2016 року обвинуваченому та його захисникам відкрито матеріали досудового розслідування та обвинувальний акт скеровано до суду.

Як відомо, 8 листопада детективи НАБУ затримали у Харкові екс-заступника директора зі стратегії та маркетингу державного підприємства "Завод "Електроважмаш".

Впродовж 2015 року посадовці підприємства здійснили реалізацію продукції з використанням підконтрольних господарюючих суб’єктів у спосіб, що дозволив мінімізувати доходи державного підприємства та одержати неправомірну вигоду в сумі понад 37 млн. гривень.

Українська правда

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Теми: НАБУ
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