НАБУ передало в суд обвинение против экс-замдиректора "Электротяжмаша"

Национальное антикоррупционное бюро передало в суд обвинения против бывшего заместителя директора государственного предприятия "Электротяжмаш" в нанесении ущерба государству на сумму 37 миллионов гривен.



Об этом сообщает в понедельник специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий на своей странице в Facebook.



Отмечается, что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП закончили досудебное расследование.



По результатам расследования к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины привлечен бывший заместитель директора завода по стратегии и маркетингу, который был одним из основных фигурантов преступного сговора.



Еще один соучастника преступной схемы объявлен в розыск.



26 декабря 2016 года обвиняемому и его защитникам открыты материалы досудебного расследования и обвинительный акт направлен в суд.



Как известно, 8 ноября детективы НАБУ задержали в Харькове экс-заместителя директора по стратегии и маркетингу государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш".



В течение 2015 года должностные лица предприятия осуществили реализацию продукции с использованием подконтрольных субъектов способом, который позволил минимизировать доходы государственного предприятия и получить неправомерную выгоду в сумме более 37 млн. гривен.



Украинская правда