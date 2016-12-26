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НАБУ передало в суд обвинение против экс-замдиректора "Электротяжмаша"

Понедельник, 26 декабря 2016, 21:10

Национальное антикоррупционное бюро передало в суд обвинения против бывшего заместителя директора государственного предприятия "Электротяжмаш" в нанесении ущерба государству на сумму 37 миллионов гривен.

Об этом сообщает в понедельник специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий на своей странице в Facebook.

Отмечается, что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП закончили досудебное расследование.

По результатам расследования к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины привлечен бывший заместитель директора завода по стратегии и маркетингу, который был одним из основных фигурантов преступного сговора.

Еще один соучастника преступной схемы объявлен в розыск.

26 декабря 2016 года обвиняемому и его защитникам открыты материалы досудебного расследования и обвинительный акт направлен в суд.

Как известно, 8 ноября детективы НАБУ задержали в Харькове экс-заместителя директора по стратегии и маркетингу государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш".

В течение 2015 года должностные лица предприятия осуществили реализацию продукции с использованием подконтрольных субъектов способом, который позволил минимизировать доходы государственного предприятия и получить неправомерную выгоду в сумме более 37 млн. гривен.

Украинская правда

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Темы: НАБУ
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