НАБУ передало в суд обвинение против экс-замдиректора "Электротяжмаша"
Национальное антикоррупционное бюро передало в суд обвинения против бывшего заместителя директора государственного предприятия "Электротяжмаш" в нанесении ущерба государству на сумму 37 миллионов гривен.
Об этом сообщает в понедельник специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий на своей странице в Facebook.
Отмечается, что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП закончили досудебное расследование.
По результатам расследования к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины привлечен бывший заместитель директора завода по стратегии и маркетингу, который был одним из основных фигурантов преступного сговора.
Еще один соучастника преступной схемы объявлен в розыск.
26 декабря 2016 года обвиняемому и его защитникам открыты материалы досудебного расследования и обвинительный акт направлен в суд.
Как известно, 8 ноября детективы НАБУ задержали в Харькове экс-заместителя директора по стратегии и маркетингу государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш".
В течение 2015 года должностные лица предприятия осуществили реализацию продукции с использованием подконтрольных субъектов способом, который позволил минимизировать доходы государственного предприятия и получить неправомерную выгоду в сумме более 37 млн. гривен.
Украинская правда