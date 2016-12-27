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Пєсков спростував повідомлення про кандидата на місце посла РФ в Туреччині

Вівторок, 27 грудня 2016, 10:34

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував повідомлення про те, що повпред президента в Приволзькому федеральному окрузі Михайло Бабич є кандидатом на пост посла Росії в Туреччині.

Про це він сказав журналістам, повідомляє російський "Интерфакс".

"Поки жодних рішень немає. Інформація не відповідає дійсності. Жодних рішень не ухвалювалося", - заявив Пєсков.

Раніше "Дождь" з посиланням на два джерела, близьких до Кремля, повідомляв, що новим послом Росії в Туреччині стане повпред президента РФ в Приволзькому федеральному окрузі Михайло Бабич.

Влітку 2016 року він претендував на місце посла Росії в Україні замість Михайла Зурабова. Однак Україна відмовилася прийняти Бабича як повноважного представника Росії.

Як відомо, напад на посла Росії в Туреччині Андрія Карлова відбувся 19 грудня в Анкарі під час відкриття фотовиставки.

МВС Туреччини з'ясувало, що в російського дипломата стріляв 22-річний турецький поліцейський Мевлют Мерт Алтинташ.

Він убив Карлова декількома пострілами з пістолета, пояснивши свої дії невдоволенням політикою Росії в Сирії.

Теми: РосіяТуреччинакадри
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