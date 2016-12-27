Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Песков опроверг сообщения о кандидате на место посла РФ в Турции

Вторник, 27 декабря 2016, 10:34

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич является кандидатом на пост посла России в Турции.

Об этом он сказал журналистам, сообщает российский "Интерфакс".

"Пока никаких решений нет. Информация не соответствует действительности. Каких-либо решений не принималось", - заявил Песков.

Ранее "Дождь" со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, сообщал, что новым послом России в Турции станет полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Летом 2016 года он претендовал на место посла России на Украине вместо ушедшего с этого поста Михаила Зурабова. Однако Украина отказалась принять Бабича, в качестве полномочного представителя России.

Как известно, нападение на посла России в Турции Андрея Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки.

МВД Турции выяснило, что в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ.

Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии.

Темы: РосcияТурциякадры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Росcия
Путин озвучил условия для продления зернового соглашения
Байден не видит "реальной перспективы" использования ядерного оружия Путиным
Швеция хочет проанализировать войну РФ против Украины, чтобы укрепить свою оборону
Последние новости
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Все новости...
Реклама: