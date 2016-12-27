Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В АТО ранили 2 украинских военных, 2 попали в плен

Вторник, 27 декабря 2016, 11:49
В АТО ранили 2 украинских военных, 2 попали в плен

За минувшие сутки в результате боевых действий 2 украинских бойцов ранены, 2 попало в плен.

Об этом во вторник сообщил представитель Минобороны по АТО Александр Мотузяник на брифинге.

"В результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, двое наших бойцов получили ранения, и кроме того двое военнослужащих ВСУ попали во вражеский плен, заблудившись вблизи Бахмутской трассы", - сказал он.

Он заявил, что боевики продолжают нарушать режим тишины. На Донецком направлении было 12 обстрелов (в частности в районе Светлодарск дуги), на Луганском - 1, на Мариупольский - 24.

"На Мариупольский направлении наиболее напряженной обстановка остается в Широкино, где в течение суток враг применял практически весь спектр имеющегося у него вооружения, за исключением разве что реактивной артиллерии", - сказал Мотузяник, добавив, что в десяти случаях боевики использовали тяжелое вооружение.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" во вторник утром Мотузяник заявил о высокой вероятности того, что военнослужащие могли попасть в плен к боевикам, но не подтвердил этого, отметив, что они не были вооружены.

"У этих военнослужащих при себе не было оружия. Они находились в лечебном учреждении, после чего, возвращаясь в место расположения, заблудились и попали на временно оккупированную территорию. Высока вероятность, что они попали в плен", - рассказал он.

Как известно, 21 декабря члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОбоевые действияпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Все новости...
Реклама: