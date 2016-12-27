В АТО ранили 2 украинских военных, 2 попали в плен

За минувшие сутки в результате боевых действий 2 украинских бойцов ранены, 2 попало в плен.



Об этом во вторник сообщил представитель Минобороны по АТО Александр Мотузяник на брифинге.



"В результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, двое наших бойцов получили ранения, и кроме того двое военнослужащих ВСУ попали во вражеский плен, заблудившись вблизи Бахмутской трассы", - сказал он.



Он заявил, что боевики продолжают нарушать режим тишины. На Донецком направлении было 12 обстрелов (в частности в районе Светлодарск дуги), на Луганском - 1, на Мариупольский - 24.



"На Мариупольский направлении наиболее напряженной обстановка остается в Широкино, где в течение суток враг применял практически весь спектр имеющегося у него вооружения, за исключением разве что реактивной артиллерии", - сказал Мотузяник, добавив, что в десяти случаях боевики использовали тяжелое вооружение.



Как сообщает "Интерфакс-Украина" во вторник утром Мотузяник заявил о высокой вероятности того, что военнослужащие могли попасть в плен к боевикам, но не подтвердил этого, отметив, что они не были вооружены.

"У этих военнослужащих при себе не было оружия. Они находились в лечебном учреждении, после чего, возвращаясь в место расположения, заблудились и попали на временно оккупированную территорию. Высока вероятность, что они попали в плен", - рассказал он.

Как известно, 21 декабря члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.



Украинская правда

