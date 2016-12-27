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Артистів з "чорного списку" на "Євробачення" не пустять - продюсер

Вівторок, 27 грудня 2016, 12:41

Російські артисти, внесені в "чорні списки" діячів культури, не зможуть взяти участь у "Євробаченні", яке в 2017 році прийматиме Київ.

Про це в інтерв'ю Лиге повідомив перший заступник генерального директора НТКУ, виконавчий продюсер Євробачення-2017 Олександр Харебін.

За його словами, наразі Росія є офіційним учасником Євробачення-2017, проте заборонені в Україні артисти брати участь в конкурсі не зможуть.

"Заборона на в'їзд конкретних людей, які загрожують національній безпеці України, існує. Компетентні органи нашої країни будуть ухвалювати рішення під час виникнення подібної ситуації. Домисли обговорювати безглуздо. Це внутрішня справа нашої держави", - заявив Харебін.



Теми: ЄвробаченняРосія
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