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Артистов из "черного списка" на "Евровидение" не пустят — продюсер

Вторник, 27 декабря 2016, 12:41

Российские артисты, внесенные в "черные списки" деятелей культуры, не смогут принять участие в "Евровидении", которое в 2017 году будет принимать Киев.

Об этом в интервью Лиге сообщил первый заместитель генерального директора НТКУ, исполнительный продюсер Евровидения-2017 Александр Харебин.

По его словам, на сегодняшний день Россия является официальным участником Евровидения-2017, однако запрещенные в Украине артисты участвовать в конкурсе не смогут.

"Запрет на въезд конкретных людей, которые угрожают национальной безопасности Украины, существует. Компетентные органы нашей страны будут принимать решение при возникновении подобной ситуации. Домыслы обсуждать бессмысленно. Это внутреннее дело нашего государства", - заявил Харебин.

Темы: ЕвровидениеРосcия
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