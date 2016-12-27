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Луценко: Справу Єфремова буде слухати суд на Луганщині

Вівторок, 27 грудня 2016, 19:21

Генпрокурор Юрій Луценко прогнозує, що справа проти екс-регіонала Олександра Єфремова буде розглядатися в одному з судів Луганської області.

Про це він повідомив на брифінгу в Краматорську, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, екс-лідер фракції Партії регіонів зараз ознайомлюється з матеріалами закінченого досудового розслідування, в якому він підозрюється в організації сепаратистського руху в Луганській області.

"Думаю, найближчим часом він завершить ознайомлення... Після цього буде ухвалено рішення про місце проведення судового процесу. З великою часткою ймовірності можу сказати, що це буде Луганська область. Думаю, це буде і політично, і юридично правильно – за місцем скоєння злочину і саме там, де ідеологи сепаратизму відкрили двері війні", - заявив генпрокурор.

Як відомо, 12 грудня Генпрокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні проти Єфремова. Йому висунули п'ять підозр.

Печерський районний суд Києва дав екс-регіоналу на ознайомлення з матеріалами справи термін до 30 грудня.

Теми: Єфремов
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