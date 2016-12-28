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МЗС РФ назвало вбивство Карлова наслідком "антиросійської пропаганди"

Середа, 28 грудня 2016, 01:35

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова називає вбивство російського посла Андрія Карлова результатом "антиросійської пропаганди" Заходу.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

"Це цілеспрямована антиросійська пропаганда, вона велася довго, вона велася на всіх рівнях, вона закінчилася вбивством російського посла. Вона на совісті тих людей, які брали участь у цій пропаганді", – заявила Захарова.

"Упродовж року нас залякували не терористи, а цивілізовані наші колеги, або дипломати, які є офіційними особами різних держав", – зазначила Захарова.

Як відомо, Карлов був убитий 19 грудня в мистецькій галереї в Анкарі, де він був присутній на відкритті виставки. Посла застрелив 22-річний поліцейський Мевлют Алтинташ, який пояснив свої дії помстою за Алеппо.

Алтинташа застрелили турецькі поліцейські.

Відповідальність за вбивство посла Росії в Туреччині взяла на себе сирійська озброєна коаліція "Джейш аль-Фатха".

Теми: РосіяТуреччинаСирія
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