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МИД РФ назвало убийство Карлова следствием "антироссийской пропаганды"

Среда, 28 декабря 2016, 01:35

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называет убийство российского посла Андрея Карлова результатом "антироссийской пропаганды" Запада.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Это целенаправленная антироссийская пропаганда, она велась долго, она велась на всех уровнях, она закончилась убийством российского посла. Она на совести тех людей, которые участвовали в этой пропаганде", - заявила Захарова.

"В течение года нас запугивали не террористы, а цивилизованные наши коллеги, или дипломаты, которые являются официальными лицами различных государств", - отметила Захарова.

Как известно, Карлов был убит 19 декабря в художественной галерее в Анкаре, где он присутствовал на открытии выставки. Посла застрелил 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ, который объяснил свои действия местью за Алеппо.

Алтынташа застрелили турецкие полицейские.

Ответственность за убийство посла России в Турции  взяла на себя сирийская вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатха".

Темы: РосcияТурцияСирия
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