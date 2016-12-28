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У США думають, як покарати росіян за втручання у президентські вибори

Середа, 28 грудня 2016, 02:59

Елементом покарання Росії за втручання у вибори у США може стати порушення карних справ проти фігурантів.

Про це з посиланням на видання The Washington Post, пише Голос Америки.

У якості варіантів відповіді також розглядаються додаткові санкції проти Росії. На заваді цьому стоїть те, що кібервтручання у перебіг виборів з боку Росії не сягнуло рівня на якому, відповідно до чинного законодавства США, проти його замовників та виконавців можна було би застосувати наявні інструменти протидії кіберзлочинам, спрямованим проти США, як-то санкції та ін.

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Існуюча програма санкцій у відповідь на шкідливу кібердіяльність, спрямовану проти США, стосується виключно завдання шкоди комп'ютерним системам т.з "критичної інфраструктури" (енергетична та транспортна інфраструктура) та промислового кібершпіонажу і не охоплює втручання у вибори.

Окрім того втручання у вибори з боку Росії носило досить виважений характер.

"(Щоб застосувати санкції відповідно до чинного законодавства) необхідно по-перше, обґрунтувати, чому виборча інфраструктура, така як бази даних виборців належала до "критичної інфраструктури" і по-друге, довести, що росіяни реально завдали їй шкоди. Це не так просто зробити", - заявив виданню співрозмовник в уряді США.

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Хоча вважається, що хакери російського уряду проникли до щонайменше однієї бази даних виборців на рівні окремого штату, вони не змінювали інформацію у базах.

З огляду на це, повідомляє видання, уряд США зараз працює над новими президентськими ініціативами, які законодавчо дозволять відповісти на втручання з боку Росії у вибори.

Як відомо, раніше ЦРУ в секретній доповіді прийшло до висновку, що Росія за допомогою кібератак втрутилася в хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональду Трампу.

Пізніше ФБР підтримало висновки ЦРУ.

У свою чергу, Трамп відхилив висновки розвідки.

Теми: СШАхакериРосія
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