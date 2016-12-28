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В США думают, как наказать россиян за вмешательство в выборы

Среда, 28 декабря 2016, 02:59

Элементом наказания России за вмешательство в выборы в США может стать возбуждение уголовных дел против фигурантов.

Об этом со ссылкой на издание The Washington Post, пишет Голос Америки.

В качестве вариантов ответа также рассматриваются дополнительные санкции против России. Мешает этому то, что кибервмешательство в ход выборов со стороны России не достигло уровня на котором, согласно действующему законодательству США, против заказчиков и исполнителей можно было бы применить имеющиеся инструменты противодействия киберпреступности, направленной против США, как то санкции и др .

Существующая программа санкций в ответ на вредную кибердеятельность, направленную против США, касается исключительно ущерба компьютерным системам т.н. "критической инфраструктуры" (энергетическая и транспортная инфраструктура) и промышленного кибершпионажа и не охватывает вмешательство в выборы.

Кроме того вмешательство в выборы со стороны России носило достаточно взвешенный характер.

"(Чтобы применить санкции в соответствии с действующим законодательством) необходимо во-первых, обосновать, почему избирательная инфраструктура, такая как базы данных избирателей принадлежала к "критической инфраструктуре" и во-вторых, доказать, что русские реально нанесли ей вред. Это не так просто сделать", - заявил изданию источник в правительстве США.

Хотя считается, что хакеры российского правительства проникли в меньшей мере в одну базу данных избирателей на уровне отдельного штата, они не меняли информацию в ней.

Учитывая это, сообщает издание, правительство США сейчас работает над новыми президентскими инициативами, которые законодательно позволят ответить на вмешательство со стороны России в выборы.

Как известно, ранее ЦРУ в секретном докладе пришло к выводу, что Россия с помощью кибератак вмешалась в ход президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу.

Позже ФБР поддержало выводы ЦРУ.

В свою очередь, Трамп отклонил выводы разведки.

Темы: СШАхакерыРосcия
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