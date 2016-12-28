Кабмін затвердив статут суспільного телебачення
Середа, 28 грудня 2016, 11:59
Кабмін затвердив статут Національної суспільної телерадіокомпанії України.
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабміну 28 грудня.
Напередодні розгляду цього питання міністр інформаційної політики Юрій Стець звернувся до прем’єра Володимира Гройсмана з проханням підтримати затвердження статуту.
"Велика зграя гавкаючих псів вичікує, що ми зірвемо реформу суспільного телебачення і радіомовлення. Давайте сьогодні приймемо постанову про статут і тим самим доведемо, що це не просто план дій", - сказав він.
Проектом планується здійснити розміщення простих іменних акцій ПАТ НСТУ в кількості 2 млн 544 тисячі 273 тисячі номінальною вартістю у 1 тисячу гривень кожна.
Українська правда