Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмін затвердив статут суспільного телебачення

Середа, 28 грудня 2016, 11:59

Кабмін затвердив статут Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабміну 28 грудня.

Напередодні розгляду цього питання міністр інформаційної політики Юрій Стець звернувся до прем’єра Володимира Гройсмана з проханням підтримати затвердження статуту.

"Велика зграя гавкаючих псів вичікує, що ми зірвемо реформу суспільного телебачення і радіомовлення. Давайте сьогодні приймемо постанову про статут і тим самим доведемо, що це не просто план дій", - сказав він.  

Проектом планується здійснити розміщення простих іменних акцій ПАТ НСТУ  в кількості 2 млн 544 тисячі 273 тисячі номінальною вартістю у 1 тисячу гривень кожна.

Українська правда

Теми: Кабінет міністрівтелебачення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Усі новини...
Кабінет міністрів
Гутцайт не випускає з країни легендарного шахіста для участі у Кубку світу
Уряд спростив бюрократію для швидшого виробництва боєприпасів для дронів
Порожній "Львівський арсенал". Як ЗСУ за 1,5 мільярда не отримали жодної міни
Останні новини
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
Усі новини...
Реклама: