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Кабмин утвердил устав общественной телекомпании

Среда, 28 декабря 2016, 11:59

Кабмин утвердил устав Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 28 декабря.

Накануне рассмотрения этого вопроса министр информационной политики Юрий Стець обратился к премьеру Владимиру Гройсману с просьбой поддержать утверждение устава.

"Большая стая лающих псов выжидает, что мы сорвем реформу общественного телевидения и радиовещания. Давайте сегодня примем решение об уставе и тем самым докажем, что это не просто план действий", - сказал он.

Проектом планируется осуществить размещение простых именных акций ПАО НСТУ в количестве 2544000 273000 номинальной стоимостью 1000 гривен каждая.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровтелевидение
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