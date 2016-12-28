Кабмин утвердил устав общественной телекомпании
Среда, 28 декабря 2016, 11:59
Кабмин утвердил устав Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 28 декабря.
Накануне рассмотрения этого вопроса министр информационной политики Юрий Стець обратился к премьеру Владимиру Гройсману с просьбой поддержать утверждение устава.
"Большая стая лающих псов выжидает, что мы сорвем реформу общественного телевидения и радиовещания. Давайте сегодня примем решение об уставе и тем самым докажем, что это не просто план действий", - сказал он.
Проектом планируется осуществить размещение простых именных акций ПАО НСТУ в количестве 2544000 273000 номинальной стоимостью 1000 гривен каждая.
Украинская правда