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Українському активісту у Криму викликали швидку в ізолятор

Середа, 28 грудня 2016, 20:43
Українському активісту у Криму викликали швидку в ізолятор

У середу в анексованому Криму до українського активіста Володимира Балуха викликали швидку допомогу.

Про це повідомила його дружина Наталія Балух, передає Кримська правозахисна група.

"Українець в даний момент знаходиться на території Криму, в ізоляторі тимчасового утримання в смт. Роздольне. За інформацією дружини Балуха, доктор, який оглядав Володимира, не поставив йому діагноз, не видав ніяких документів, які б підтверджували свій візит, проте призначив список ліків, який пізніше передали дружині", - сказано у повідомленні.

Вказується, що дружина куплені ліки передала черговому ізолятора.

"Серед призначених лікарем препаратів є антибіотик, засоби від риніту і кашлю, а також таблетки для лікування хвороб шлунково-кишкового тракту. Чи отримав в результаті Володимир ці ліки, на даний момент невідомо. Також невідомий і точний діагноз українця", - повідомляє група.

Дружина також зазначила, що останній раз бачила Володимира на засіданні суду 27 грудня.

"Поспілкуватися нам не дали. Виглядає він болісно і схуд", - розповіла вона.

Як відомо, українському активісту, кримчанину Володимиру Балуху, 14 грудня російське окупаційне слідство пред'явило звинувачення за статтею про незаконне придбання та зберігання боєприпасів.

8 грудня співробітники російської ФСБ провели обшуки в будинках Балуха і його матері в селі Серебрянка Роздольненського району Криму, "знайшли" на даху будинку патрони і динаміт і затримали активіста.

Теми: КриманексіяРосія
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