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Украинскому активисту в Крыму вызвали скорую в изолятор

Среда, 28 декабря 2016, 20:43
Украинскому активисту в Крыму вызвали скорую в изолятор

В среду в аннексированном Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху вызвали скорую помощь.

Об этом сообщила его жена Наталья Балух, передает Крымская правозащитная группа.

"Украинец в данный момент находится на территории Крыма, в изоляторе временного содержания в городе Раздольное. По информации жены Балуха, доктор, который осматривал Владимира, не поставил ему диагноз, не выдал никаких документов, которые бы подтверждали свой визит, однако назначил список лекарств, который позже передали жене", - сказано в сообщении.

Указывается, что жена купленные лекарства передала дежурному изолятора.

"Среди назначенных доктором препаратов есть антибиотик, средства от ринита и кашля, а также таблетки для лечения болезней желудочно-кишечного тракта. Получил ли в итоге Владимир эти лекарства, на данный момент неизвестно. Также неизвестен и точный диагноз украинца", - сообщает группа.

Жена также отметила, что последний раз видела Владимира на заседании суда 27 декабря.

"Пообщаться нам не дали. Выглядит он мучительно и похудел", - рассказала она.

Как известно, украинскому активисту, крымчанину Владимиру Балуху 14 декабря российское оккупационное следствие предъявило обвинение по статье о незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

8 декабря сотрудники российской ФСБ провели обыски в домах Балуха и его матери в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма, "нашли" на крыше дома патроны и динамит и задержали активиста.

Темы: КрыманнексияРосcия
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