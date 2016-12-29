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ГПУ склала підозри за держзраду екс-нардепу і іншим чиновникам. Їх шукають

Четвер, 29 грудня 2016, 11:08
ГПУ склала підозри за держзраду екс-нардепу і іншим чиновникам. Їх шукають
0642.ua

СБУ здійснює розшук екс-депутата ВР Сергія Горохова, екс-мера Луганська Кравченка, його заступника Пілавова і екс-голови Луганської облради Голенка у звязку зі звинуваченням у сепаратизмі.

Про це йдеться у повідомленні Генпрокуратури.

Згідно з повідомленням ГПУ, в рамках розслідування кримінального провадження стосовно екс-депутата Олександра Єфремова складено повідомлення про підозру народному депутату України VII скликання С. Горохову, голові Луганської обласної ради В. Голенку, його першому заступнику Є. Харіну, Луганському міському голові С. Кравченку, його першому заступнику М. Пілавову.

Горохов
Горохов

Розшук зазначених осіб, а також депутата Луганської обласної ради Клінчаєва здійснюється співробітникам СБУ.

Голенко
Голенко

Крім того, Генеральною прокуратурою України отримано ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання підозрюваних з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На теперішній час досудове розслідування триває, вживаються заходи для встановлення всіх співучасників злочину та надання їх діям належної правової оцінки.

Вказані особи підозрюються у  пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, Управління Служби безпеки України в Луганській області з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).

Також вони підозрюються у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України);

Крім того, вони підозрюються в організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 КК України);

Їх також підозрюють у державній зраді.

Голенко є одним з найближчих соратників Єфремова. У серпні 2014 року він спокійно перебував у Києві.

Клінчаєв утік з України на початку серпня 2016 року в РФ.

 
Клінчаєв

Українська правда

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Теми: сепаратизмГенпрокуратураПартія регіонів
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