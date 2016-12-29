ГПУ составила подозрения в госизмене экс-нардепу и другим чиновникам. Их ищут

СБУ осуществляет розыск экс-депутата ВР Сергея Горохова, экс-мэра Луганска Кравченко, его заместителя Пилавова и экс-председателя Луганского облсовета Голенко и его заместителей в связи с обвинением в сепаратизме.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, ГПУ в рамках расследования уголовного производства в отношении экс-депутата Александра Ефремова составлено сообщение о подозрении народному депутату Украины VII созыва С. Горохову, председателю Луганского облсовета В. Голенко, его первому заместителю Е. Харину, Луганскому городском голаве С. Кравченко, его первому заместителю М. Пилавову.

Горохов

Розыск указанных лиц, а также депутата Луганского областного совета Клинчаева осуществляется сотрудникам СБУ.

Голенко

Кроме того, Генпрокуратурой получено определения следственного судьи о разрешении на задержание подозреваемых с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, принимаются меры для установления всех соучастников преступления и предоставления их действиям надлежащей правовой оценки.

Указанные лица подозреваются в пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, управления Службы безопасности Украины в Луганской области с целью незаконного пользования ею и препятствования нормальной деятельности учреждения (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Также они подозреваются в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, совершенных по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины).

Кроме того, они подозреваются в организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);

Их также подозревают в государственной измене.

Голенко является одним из ближайших соратников Ефремова. В августе 2014 он спокойно находился в Киеве.

Клинчаев бежал из Украины в начале августа 2016 года в РФ.



Клинчаев

Украинская правда