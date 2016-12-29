Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ составила подозрения в госизмене экс-нардепу и другим чиновникам. Их ищут

Четверг, 29 декабря 2016, 11:08
ГПУ составила подозрения в госизмене экс-нардепу и другим чиновникам. Их ищут

СБУ осуществляет розыск экс-депутата ВР Сергея Горохова, экс-мэра Луганска Кравченко, его заместителя Пилавова и экс-председателя Луганского облсовета Голенко и его заместителей в связи с обвинением в сепаратизме.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, ГПУ в рамках расследования уголовного производства в отношении экс-депутата Александра Ефремова составлено сообщение о подозрении народному депутату Украины VII созыва С. Горохову, председателю Луганского облсовета В. Голенко, его первому заместителю Е. Харину, Луганскому городском голаве С. Кравченко, его первому заместителю М. Пилавову.

Горохов
Горохов

Розыск указанных лиц, а также депутата Луганского областного совета Клинчаева осуществляется сотрудникам СБУ.

Голенко
Голенко

Кроме того, Генпрокуратурой получено определения следственного судьи о разрешении на задержание подозреваемых с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, принимаются меры для установления всех соучастников преступления и предоставления их действиям надлежащей правовой оценки.

Указанные лица подозреваются в пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, управления Службы безопасности Украины в Луганской области с целью незаконного пользования ею и препятствования нормальной деятельности учреждения (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Также они подозреваются в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, совершенных по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины).

Кроме того, они подозреваются в организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);

Их также подозревают в государственной измене.

Голенко является одним из ближайших соратников Ефремова. В августе 2014 он спокойно находился в Киеве.

Клинчаев бежал из Украины в начале августа 2016 года в РФ.

 
Клинчаев

Украинская правда

Темы: сепаратизмГенпрокуратураПартия регионов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
сепаратизм
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Депутат Закарпатского облсовета изобразила область в цветах венгерского флага
"Общественные деятели" готовили переворот в координации с движением Медведчука и Сурковым – СБУ
Последние новости
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Все новости...
Реклама: