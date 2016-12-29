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Київ передав бойовикам 15 полонених і чекає звільнення підлітків

Четвер, 29 грудня 2016, 16:54
Київ передав бойовикам 15 полонених і чекає звільнення підлітків

Київ передав у четвер самопроголошеним "ДНР" і "ЛНР" 15 полонених.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"Українська сторона в односторонньому порядку, як жест доброї волі, як гуманітарну акцію, (передала – ред.)15 осіб, що здійснили злочини, задля розблокування процесу звільнення заручників. Серед переданих представникам ОРДЛО осіб 6 жінок, також є літні люди і ті, хто мать хвороби", - написала вона.

"Представники ОРДО пообіцяли, що до нового року будуть випущені підлітки, що їх утримують в буцегарні за "диверсії і тероризм". Але ми очікуємо звільнення хлопців і апелюємо до Москви і Кремля проявити гуманізм", - додала Геращенко.

Вона зазначила, що на передачі 15 осіб були присутні мами і дружини українських заручників, священники, "які звернулися до представників РФ і ОРДЛО звільнити хлопців, проявити милосердя".

"Їх слова , іх звернення, іх молитви бути милосердними і відпусти хлопців неможливо було слухати без сліз", - написала вона.

Про передачу полонених також повідомило російське агентство "РИА Новости".

Вказується, що передача пройшла в районі контрольно-пропускного пункту "Майорськ" в передмісті Горлівки.

Як відомо, раніше повідомлялося, що Україна передає 15 осіб зі списку ОРДЛО на звільнення в якості доброї волі, щоб розблокувати процес обміну заручників.

У самопроголошеній "ДНР" не мають наміру передавати будь-кого з українських полонених у відповідь на 15 осіб, яких Київ готується передати сепаратистам.

Українська правда

Теми: ДонбасполоненіАТО
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