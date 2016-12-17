У "ДНР" заявили, що у відповідь на передачу Києвом 15 полонених нікого не віддадуть

У самопроголошеній "ДНР" не мають наміру передавати будь-кого з українських полонених у відповідь на 15 осіб, яких Київ готується передати сепаратистам.

Про це заявила "омбудсмен" донецьких бойовиків Дар'я Морозова в коментарі російському "Інтерфаксу".

"Ми готові прийняти п'ятнадцять людей. Однак лише в односторонньому порядку. У відповідь нікого видавати не будемо. Ми нагадали Києву, що досить видали в односторонньому порядку", - заявила вона.

При цьому Морозова висловила надію на те, що "до кінця року обмін в форматі "всіх на всіх" вдасться реалізувати".

Раніше повідомлялося, що Україна передає 15 осіб зі списку ОРДЛО на звільнення в якості доброї волі, щоб розблокувати процес обміну заручників.

Інтерфакс-Україна