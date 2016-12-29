Дирекція "1+1" заявляє, що Нацрада не запитувала про власників каналу

Керівництво телеканалу "1+1" заявляє, що не отримувало жодних офіційних запитів від Національної ради щодо кінцевих бенефіціарів.

Про це в коментарі Українській правді сказав генеральний директор "1+1 медіа" Олександр Ткаченко.

"По-перше, до сьогоднішнього дня і станом на сьогодні, ми не отримували жодних офіційних запитів від Нацради. По-друге, мені не зрозуміло, як пов’язане намагання отримати додатковий документ стосовно бенефіціарів, зважаючи, що нічого не змінювалось і вся інформація стосовно бенефіціарів була надана Нацраді ще півроку тому, з видачею ліцензії", - заявив він.

"Інформація, яку мені говорили усно, не стосується бенефіціарів, а стосується ланцюжка документів стосовно бенефіціарів. Це підміна понять", - повідомив Ткаченко.

За його словами подібна інформація є "маніпулятивною".

"І в цьому полягає наша тривога стосовно того, що Нацрада не виконує вимоги закону і від сьогоднішнього дня відтерміновує з незрозумілих причин питання видачі нам ліцензії", - сказав він.

Як відомо, у четвер в Адімністрації президента заявили про очікування, що Нацрада та менеджемент каналу в стислі терміни і без недоречної політизації здійснять технічну процедуру обміну всіма належними документами.

"В тому числі і тими, які задовольняють вимоги закону щодо кінцевих бенефіціарів. Закон є закон", - зазначили в АП.

Раніше телеканал 1+1 заявив, що 29 грудня закінчується термін ліцензії на мовлення каналу, а Нацрада її не продовжує. При цьому стверджується, що Адміністрація президента намагається передати контроль над каналом в інші руки.

Голова Нацради Юрій Артеменко заявив, що телеканал "1+1" має подати оновлену інформацію про кінцевих бенефіціарів через націоналізацію "Приватбанку". Артеменко заявив, що 28 грудня заступниця голови Нацради Уляна Фещук надіслала "1+1" офіційний запит щодо бенефіціарів.

Джерела "Української правди" в АП повідомили, що після рішення про націоналізацію "Приватбанку" власник телеканалу "1+1" олігарх Ігор Коломойський міг поміняти структуру власників каналу.

Олександр Шумілін, УП