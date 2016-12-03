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Сущенко в листі звернувся до Олланда за допомогою

Субота, 3 грудня 2016, 03:38
Сущенко в листі звернувся до Олланда за допомогою

Незаконно заарештований в Росії журналіст Роман Сущенко звернувся про допомогу для свого звільнення до президента Франції Франсуа Олланда.

Лист в п'ятницю передав представникам французького уряду адвокат Сущенко Марк Фейгін, який знаходився в Парижі, передає "Укрінформ".

"Роман Сущенко передав мені з СІЗО "Лефортово" свій лист до президента Франції Олланда. Воно французькою мовою", - зазначив він.

Фейгін зазначив, що в листі український журналіст розповідає про історію, яка з ним трапилася в Москві.

"Роман також звертається з проханням сприяти його звільненню та порятунку. Ми дуже розраховуємо на те, що це буде певним моральним закликом до президента Олланда, його відповідальності у цій ситуації як учасника "нормандського" процесу, як одного із гарантів, посередників мирних переговорів між Україною і Росією", - сказав адвокат.

На думку адвоката, в цій ситуації доля однієї людини пов'язана з відносинами між двома країнами.

"Сподіваюся, що президент Олланд не буде байдужим до цього прямого до нього звернення", - резюмував адвокат.

Кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

28 листопада Лефортовський суд Москви продовжив арешт до кінця січня українському журналісту.

Теми: Сущенко
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