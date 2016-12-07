Троян: Спецназ у Княжичі надсилав Крищенко

За словами голови Нацполіції Вадима Трояна, рішення про залучення спецназу КОРД до спецоперації у Княжичах приймав начальник Нацполіції у Києві Андрій Крищенко.

Про це заявив він під час засідання комітету Верховної Ради.

"Операцію на виділення КОРДу підписував Крищенко", - сказав він, додавши, що операція проводилася у двох місцях: у Києві і у селі Княжичі.

Також, за словами Трояна, Крищенко визначив керівника операції згідно з планом.

Перед цим , члени комітету і присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих .



"На даний час всі восьмеро членів злочинного угруповання затримані… і вже три чоловіки заарештовані на два місяці", - сказав він.

Троян також сказав, що були затримані правоохоронці, проте відмовився назвати їх прізвища.

Водночас заступник генпрокурора України Дмитро Сторожук заявив, що слідчими прокуратури "вже проведено відтворення подій" і вилучені всі необхідні для слідства матеріали.

"На сьогоднішній день досить мало часу, щоб встановити всі обставини подій. Треба дочекатися результатів експертиз… щоб вже висувати конкретні версії щодо порушення тими чи іншими посадовими особами своїх безпосередніх обов'язків", - сказав він.

Сторожук також повідомив, що в рамках слідства Крищенко буде допитаний.

Як відомо, у ніч на 4 грудня в Княжичах внаслідок перестрілкизагинули 5 правоохоронців.

Розслідування перестрілки, внаслідок якої загинули силовики,проводитиме прокуратура.

У Нацполіції повідомили, що інцидент стався у н.п. Княжичі під час спецоперації оперативників столичного карного розшуку за підтримки спецпідрозділу КОРД із затримання групи озброєних зловмисників, яких підозрюють у серії пограбувань і розбійних нападів на киян та жителів Київської області.

"У цей момент в одному із сусідніх будинків спрацювала охоронна сигналізація і на місце виїхала група поліції охорони. Вони помітили інших поліцейських, яких сприйняли за крадіїв, і спробували затримати. Водночас оперативники сприйняли бійців поліції охорони за нападників і прийшли на допомогу своїм колегам", - повідомили у НП.

Між поліцією охорони та оперативною групою виникла перестрілка, під час якої загинули 5 осіб: 2 з поліції охорони, 2 оперативників та 1 спецпризначенець. У цей час троє підозрюваних, які готувалися до вчинення розбою, почувши стрілянину, почали втікати у бік Києва, де їх затримали працівники поліції. У них вилучено вогнепальну зброю.

Водій держохорони, який залишився живим під час перестрілки в Княжичах 4 грудня, розповів журналістам про те, що сталося.

Українська правда