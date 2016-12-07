Нацполіція до грабунків в Княжичах непричетна – Троян

У Нацполіції заявляють, що співробітники поліції не займались кришуванням злочинців, які грабували будинки у Княжичах.

Про це заявив в.о. керівника Нацполіції Вадим Троян.

"У нас вказано, що з учасників груп не було такого. В жодних крадіжках вони (представники Нацполіції - УП) не брали участі, вони брали участь у спецоперації", - заявив Троян.

Водночас заступник Генпрокурора Дмитро Сторожук заявив, що 20 вересня були зафіксовані злочини, які здійснювалися під прикриттям СБУ, йдеться про напад на обмін валют.

"Ця група розроблялася. При затриманні по цьому епізоду в них були вилучені спецзасоби, зброя для вчинення розбою і грабунків. Це питання вже було з'ясовано. Всі ці питання підняті в рамках прокурорського слідства", - сказав Сторожук

"Є чотири томи кримінального провадження яким ми посекундно встановимо, де знаходився кожний учасник цієї операції і дамо відповідь, коли слідчий складе картину обставу подій", - заявив Сторожук.

Як відомо, У ніч на 4 грудня в Княжичах внаслідок перестрілкизагинули 5 правоохоронців.

Розслідування перестрілки, внаслідок якої загинули силовики,проводитиме прокуратура.

У Нацполіції повідомили, що інцидент стався у н.п. Княжичі під час спецоперації оперативників столичного карного розшуку за підтримки спецпідрозділу КОРД із затримання групи озброєних зловмисників, яких підозрюють у серії пограбувань і розбійних нападів на киян та жителів Київської області.

"У цей момент в одному із сусідніх будинків спрацювала охоронна сигналізація і на місце виїхала група поліції охорони. Вони помітили інших поліцейських, яких сприйняли за крадіїв, і спробували затримати. Водночас оперативники сприйняли бійців поліції охорони за нападників і прийшли на допомогу своїм колегам", - повідомили у НП.

Між поліцією охорони та оперативною групою виникла перестрілка, під час якої загинули 5 осіб: 2 з поліції охорони, 2 оперативників та 1 спецпризначенець. У цей час троє підозрюваних, які готувалися до вчинення розбою, почувши стрілянину, почали втікати у бік Києва, де їх затримали працівники поліції. У них вилучено вогнепальну зброю.

Водій держохорони, який залишився живим під час перестрілки в Княжичах 4 грудня, розповів журналістам про те, що сталося.

Українська правда