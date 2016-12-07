НАБУ почали розслідувати факти, озвучені Онищенком

НАБУ розпочало досудове розслідування фактів підкупу депутатів Верховної Ради за голосування щодо відставки голів ГПУ та СБУ, а також призначення нового генпрокурора, що були озвучені у заявах нардепа Олександра Онищенка, якого розшукують за підозрою у вчиненні економічних злочинів.

Як повідомив в інтерв'ю DT.UA директор НАБУ Артем Ситник, за результатами проведеного аналізу інформації, отриманої зі ЗМІ, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості про скоєння злочину, який попередньо кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі, яка займає особливо відповідальне становище).

"Сьогодні ми зареєстрували кримінальне провадження за заявами народного депутата Олександра Онищенка про факти підкупу депутатів. Звісно, частина із того, що він заявляв, не має, на мою думку, кримінального підґрунтя, але є певні заяви про те, що були конкретні підкупи за конкретні голосування. Про це говорить особа, яка брала в цьому участь. За час моєї роботи в НАБУ, таких заяв ще не було", - сказав він.

За словами Ситника, заяв політиків про підкупи за голосування у ВР щодня лунає чимало, але вперше про це було заявлено народним депутатом, який брав участь у цих злочинах.

"Він (Онищенко) не просто говорить, що хтось когось підкупляє - таких заяв політиків ми щодня чуємо, вони певною мірою маніпулятивні, аби спотворити репутацію політичного опонента. Але тут вперше така заява, принаймні, після Революції, коли сам депутат говорить про те, що брав участь у цих процесах", - зазначив керівник НАБУ.

"Тому я би назвав це, фактично, як явку з повинною, яка була озвучена в прямому ефірі на телеканалах, на жаль, і російських. І тому ми вирішили, що раз є такий нюанс, що це не просто заява однієї політичної сторони проти іншої політичної сторони, а це заява конкретної особи, яка, підтверджує свою участь у процесах підкупу і передачі коштів депутатам, то ми будемо реєструвати це провадження", - сказав Ситник.

Директор НАБУ повідомив, що Олександрові Онищенку буде запропоновано передати слідству аудіо- та відеозаписи, які, як він заявляє, у нього є, та дати більш конкретні свідчення по кожному із питань у рамках досудового розслідування, яке було розпочате у середу, 7 грудня.

Як відомо, раніше Онищенко заявляв УП, що його адвокати тричі направляли в НАБУ запити про зустріч з цього питання. "Вони не хочуть.

За останній місяць тричі зверталися з офіційними листами. Ми отримували відповіді. Вони не хочуть зустрічатися в Лондоні, пропонують Варшаву", - розповідав Онищенко.

Нагадаємо, що перебуваючи у Великобританії Онищенко заявив, що через нього АП здійснювала підкуп депутатів заради певних голосувань. Він зазначив, що готовий передати ці матеріали НАБУ, але не хоче це робити у Варшаві, де, за його словами, представники НАБУ пропонували йому зустріч.

Крім того, Онищенко заявив, що компромат на президента Петра Порошенка, який він записував протягом року, передав Сполученим Штатам Америки.