Новинський запевняє, що виконував прохання митрополита Володимира

Депутат Вадим Новинський стверджує, що 3 роки тому він допомагав архієпископу Олександру Драбинку на прохання нині покійного митрополита УПЦ МП Володимира.

Виступаючи з трибуни Верховної Ради Новинський спростував, що виконував доручення екс-президента Віктора Януковича щодо тиску на церкву.

"Якщо до цього подання підійти неупереджено, одразу видно, що це – політичний детектив, заснований на доносі, лжесвідченнях, припущеннях і фантазії Генеральної прокуратури", – заявив Новинський.

За його словами, регламентний комітет професійно підійшов до питання.

"Мене звинувачують у тому, що я був поплічником в організаторів і виконавців нібито незаконного позбавлення волі громадянина Драбинка. Але організаторам пред'явлена підозра, у якій нічого не сказано про те, що в них були поплічники. Мого прізвища в цих підозрах немає. Це свідчить про те, що я невинен", – заявив Новинський.

Він зазначив, що виконавцями вважають співробітників "Грифона", які здійснювали охорону помічника митрополита на підставі заяви самого Драбинка.

"Справа по "грифонівцях" ведеться з 2014 року. Уже 4 рази цю справу відправляли у Вишгородський районний суд і 4 рази суд відправляв це в Генпрокуратуру за відсутністю складу злочину. І на даний момент статус "грифонівців" не визначено – вони ані звинувачувані, ані підозрювані. То в чому мене звинувачують: кому я був поплічником?", – заявив депутат.

Він сказав, що перевірка МВС у 2014 році не виявила в діях "Грифону" правопорушень, натомість у висновку зазначено, що слідчі ГПУ чинили тиск на слідчих МВС.

Новинський підтвердив, що дзвонив Валерію Коряку: "Але дзвінки були після того, як до мене звертався Драбинко. Він мені дзвонив, просив про допомогу. Я передзвонював після цього Коряку. Драбинко дзвонив не лише мені. Він дзвонив іншим народним депутатам і високопоставленим особам держави – і вони теж дзвонили Коряку. Чому їх не звинувачують?".

Депутат запевняє, що допомагав Драбинку, а не тиснув на нього: "Не за вказівкою Януковича, а з благословення блаженнійшого...".

"Відомий і час, і місце, де колишній, нині покійний, митрополит Володимир попросив мене допомагати Драбинкові. І не лише попросив, але й благословив мене на це. І я як людина церковна, віруюча – для мене благословення блаженнійшого це наказ, закон – я чесно виконував його прохання й усім, чим міг, на підставі закону, допомагав Драбинку в той момент", – сказав Новинський.

За його словами, Драбинко "переміщувався всюди, де хотів: він був на богослужіннях, на різних святах, на зустрічах із політиками, був у Феофанії, у клініці "Оберіг".

"Хіба що в нічних клубах не бував – куди його не пускали, напевно. А так він вільно переміщався містом на своєму автомобілі. Охорона їздила за ним на іншому автомобілі. Він міг будь-якої миті виїхати, куди хоче, якщо його позбавляли волі – він міг заявити про це скрізь, але нікому він про це не говорив. Нікому з членів Синоду й іншим архієреям", – заявив Новинський.

"І скарг від блаженнійшого про те, що на нього чинився якийсь тиск, теж не було. І в матеріалах справи це є. Вони (слідчі) допитували інших членів Священного синоду УПЦ, і вони це підтвердили – але слідство на це закриває очі", – додав він.

Новинський також обурився: "Доступ до моєї телефонії був отриманий Генеральною прокуратурою в обхід рішення Верховної Ради… Навіть ці докази є незаконними".

"Ця справа сфабрикована, від початку до кінця, Генпрокуратурою. Мета – політичної тиск, політичне переслідування. Генеральна прокуратура перетворилася на НКВС зразка 1937 року, у політичну інквізицію. Вона переслідує всіх незгодних із владою політиків. Влада грабує людей… а Генпрокуратура є інструментом гонінь", – заявив депутат.

Він додав, що є ще й "економічне підґрунтя", бо військова прокуратура проводила обшуки в одного з керівників "Смарт-холдингу" напередодні засідання регламентного комітету, хоча в судовому дозволі значилося інше ім'я.

"Я підготував запит у Генеральну прокуратуру. І, користуючись нагодою, хочу передати його генпрокурору, щоб ГПУ розібралася в цьому інциденті й покарала всіх винних", – заявив Новинський.

Він також сказав депутатам: "Ви зараз голосуєте за те, чи дозволити Генпрокуратурі далі займатися свавіллям, фабрикувати справи, упаковувати людей у камери й вибивати свідчення на інших політиків, займатися політичним переслідуванням і економічним рекетом".

Перед самим голосуванням пізніше Новинський знову запевнив, що всі звинувачення проти нього бездоказові й безпідставні.

Ранці генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що Вадим Новинський у період утримання в неволі Олександра Драбинка, тобто з 16 вересня до 14 грудня 2013 року, 40 разів дзвонив тодішньому начальнику київської міліції Валерію Коряку.

Після виступу Новинського в Раді 8 грудня Луценко запевнив, що дані про дзвінки Новинського отримано законно. Він також заявив, що Драбинко, по суті, перебував не під охороною "Грифона", а під конвоєм.

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Олена Рощенко, УП