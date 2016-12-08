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Рада взялася за Новинського, Луценко зачитує звинувачення

Четвер, 8 грудня 2016, 09:22

Верховна Рада розпочала розгляд питання про позбавлення недоторканності депутата від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського.

Про це повідомив спікер Андрій Парубій.

Після цього на трибуну вийшов генпрокурор Юрій Луценко, який почав зачитувати звинувачення на адресу Новинського.

Генпрокурор повторив озвучені раніше дані про причетність Новинського до спроб екс-президента Віктора Януковича усунути з посади покійного нині митрополита УПЦ МП Володимира.

Новинський, за даними слідства, намагався добитися цього шляхом тиску на особистого помічника Володимира – архієпископа Олександра Драбинка та позбавлення його волі.

Сам Новинський перебуває у залі Ради і слухає доповідь Луценка з усмішкою.

Як відомо, регламентний комітет відмовився рекомендувати Раді позбавляти Новинського недоторканності.

Детально про справу Новинського читайте у статті "Української правди".

Олег Шанковський, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НовинськийЛуценкоВерховна Рада
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