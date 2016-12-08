Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тука вважає, що 75% переселенців вже не повернуться на Донбас

Четвер, 8 грудня 2016, 15:14

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука вважає, що в Україні близько 75% людей, які стали вимушеними переселенцями, вже за будь-яких обставин не повернуться на Донбас.

Про це він заявив під час конференції "Шлях до миру: людський вимір".

"Зараз ми маємо статистику, за якою близько 75% людей, які стали вимушеними переселенцями, вже за будь-яких обставин не повернуться на Донбас. Це потребує величезних переформатувань в державній політиці щодо майбутнього не тільки вимушених переселенців, а й взагалі суспільства", - зазначив Тука.

За його словами, ніхто в Україні - ні суспільство, ні громадські організації - не був готовий до такого масового явища, сподіваючись, що воєнні дії швидко закінчаться і люди повернуться до місця свого проживання.

Тука зазначив, що використання ситуації з біженцями або вимушеними переселенцями - це одна із складових гібридної війни Росії. 

Укрінформ

Теми: Тукапереселенці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Тука
Тука: Зеленський має запропонувати Марчуку повернутися в мінську групу
Тука: В першу чергу РФ роздасть паспорти бойовикам ОРДЛО
Ми втратили контроль за реальною кількістю переселенців – Тука
Останні новини
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
Усі новини...
Реклама: