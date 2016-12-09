The Times не зупинятиме підготовку статті про Онищенка

Британський журналіст Максим Такер має намір продовжувати підготовку статті у The Times щодо звинувачень депутата від "Волі народу" Олександра Онищенка на адресу президента Петра Порошенка, незважаючи на застереження адвокатів останнього.

Про це він заявив у коментарі "Українській правді".

За словами Такера, раніше він звернувся за коментарем на цю тему до Адміністрації президента і отримав від неї відповідь, а слідом за нею – лист від британських адвокатів, які застерігали від публікації матеріалу, пригрозивши судом.

Журналіст додав, що не може опублікувати сам лист, оскільки в ньому містилося зобов'язання про нерозголошення згідно з британським законодавством. Він лиш повідомив, що у листі на 2,5 сторінках містилися тези про те, чому звинувачення Онищенка, на їх думку, є неправдивими, а також про те, що публікація матеріалу може завдати репутаційних збитків Порошенкові.

За словами Такера, він був дуже здивований, отримавши цього листа.

Також він з посиланням на свої джерела стверджує, що ініціатором листа був особисто Порошенко.

У той же час він додав, що не має наміру зупиняти роботу над статтею і повідомив, що вона, скоріш за все, буде опублікована у британській The Times.

При цьому Такер підкреслив, що опублікує свою статтю лише у тому випадку, якщо зможе довести правдивість звинувачень Онищенка.

Як відомо, раніше Такер повідомив у своєму твіттері, що він і низка інших журналістів отримали лист від адвокатів Порошенка з погрозами судових позовів у випадку поширення заяв Онищенка.

У свою чергу в Адміністрації президента "Українській правді" не відповіли прямо, чи існували такі погрози, заявивши лише, що Онищенко працює на Росію, а британська адвокатська компанія Atkins Thomson "захищає інтереси України". Судячи з усього, саме ця компанія розсилала згаданий лист.

УП звернулася з запитом до цих адвокатів.

Крім того, 9 грудня газета Kyiv Post опублікувала матеріал про заяви Онищенка, у якому також містяться його звинувачення на адресу депутата від БПП Ігоря Кононенка. За словами Онищенка, Кононенко є посередником в корупційних діях Порошенка.

Українська правда