Шабунін: Холодницький допомагає Фірташу зберегти контроль над ЗТМК

САП на чолі із Назаром Холодницьким гальмує судовий розгляд справи щодо "Запорізького титано-магнієвого комбінату" (ЗТМК).

Про це у своєму блозі на "Українській правді" пише голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Він нагадав, що в середині грудня Холодницький у фейсбук погрожував оточенню Фірташа забрати його запорізький завод. Однак подальші дії САП, як пише Шабунін, вказують на протилежне.

Так, 16 грудня прокурори САП понесли в суд позов за підписом Холодницького , однак "без кватнції про сплату судового збору, що є обов'язковим документом.

Суд, звичайно, відмовляє в розгляді позову саме з цієї підстави (ухвала).

5 січня прокурори САП повертаються до суду вже з квитанцією про сплату збору, але – не з оригіналом, а – з копією, хоча законодавство вимагає оригінал (ст.2.п.2.21).

І знову суд повертає позов керівника САП через невиконання вимог процесуального закону (ухвала).

"Ця клоунада продовжується в інтерв'ю Назара Івановича-недівки Українській Правді, де він або брєдіт, або – бреше", - пише Шабунін.

Шабунін закликає Холодницького звільнити прокурорів. "Назаре Івановичу! Якщо це не корупція, і неправильне подання документів не було влаштоване навмисно, то публічно звільняйте своїх прокурорів, які не доклали до вашого позову квитанцію про сплату судового збору, тобто, двічі халатно та непрофесійно виконали і ваші вказівки, і свої службові обов'язки", - написав Шабунін.

Однак Шабунін сумнівається, що це не корупція. За його словами, "такі гойдалки із судовим збором – елегантна схема "подоїти клієнта" – коли прокурор ще не домовився про відступні і тому розпочав судовий процес, але може його швидко припинити через формальні підстави, якщо порозуміння з клієнтом прийде".

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Українська правда