Жебривский ни разу не общался с министром по оккупированным территориям

Председатель Донецкой областной ВГА Павел Жебривский ни разу не общался с министром по вопросам временно оккупированных территорий Вадимом Чернышом.

Об этом он сказал в эфире канала "112 Украина" в субботу, отвечая на вопрос, помогает ли данное министерство в развитии Донбасса.

"К сожалению, за все время существования этого министерства я с министром ни разу не общался", - сказал Жебривский.

Он добавил, что министр не предпринимал попыток встретиться, хотя трижды был на территории Донецкой области.

Кроме того, отвечая на вопрос, победил бы "Оппозиционный блок" на выборах в Донбассе, если бы они были проведены завтра, Жебривский высказал мнение, что победил бы Блок Петра Порошенко.

Украинская правда