Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура закрила кримінальну справу проти Каська

Понеділок, 16 січня 2017, 11:06
Прокуратура закрила кримінальну справу проти Каська
РИА НОВОСТИ

Київська місцева прокуратура N6 закрила кримінальне провадження за підозрою колишнього заступника генерального прокурора Віталія Каська у шахрайстві при приватизації житла.

Про це в понеділок повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

За результатом вивчення матеріалів кримінального провадження прокуратура встановила, що орган досудового розслідування не здобув достатніх доказів для доведення винуватості  Каська в суді, а встановлені порушення є малозначимими для притягнення його до кримінальної відповідальності.

У  зв’язку з цим процесуальним керівником – прокурором Київської місцевої прокуратури №6, прийнято рішення про закриття провадження щодо В.Каська на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Зазначається, що на даний час законність прийняття рішення про закриття кримінального провадження перевіряється прокуратурою міста Києва.

Як відомо, НАБУ 26 січня 2016 року розпочало розслідування по квартирах Каська за 5 статтями. Спеціалізована антикорупційна прокуратура 8 квітня  передала цю справу Національній поліції.

ГПУ розпочала власне розслідування справи 12 лютого.

Вночі 10 квітня на вулиці прокуророри вручили Каську підозру у вчиненні злочину. Вона стосується справи щодо шахрайства з нерухомістю.

Згідно з підозрою, у 2003 році Касько отримав службову однокімнатну квартиру в Печерському районі столиці, яку пізніше, за даними прокуратури, приватизувала його матір, що вже проживала у трикімнатній квартирі у Львові.

У 2010 році Касько знову звернувся до Генпрокурора щодо надання йому службової квартири. Він повідомив, що проживає з дідусем, матір'ю та сестрою. Родині Каська виділили трикімнатну квартиру в тому ж Печерському районі - на бульварі Дружби народів, 14-16, площею 155 кв. м.

У грудні 2010 року Касько звільнився з ГПУ і працював як адвокат. За два місяці до звільнення з ГПУ трикімнатну квартиру, виділену родині Каська, виключили з переліку службових.

У березні 2016 року Генпрокурор Віктор Шокін через суд добився арешту квартири свого екс-заступника Каська.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: прокуратураКасько
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
прокуратура
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Дружині столичного наркодилера оголосили вирок за поширення роботи ППО
Незаконний сервіс дозволяв росіянам анонімно телефонувати в Україну
Останні новини
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
Усі новини...
Реклама: