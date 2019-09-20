Юрист "95 кварталу" може стати другим першим заступником Рябошапки

Депутат "Слуги народу" Сергій Іонушас може стати другим першим заступником генпрокурора.

Джерело: нардеп Верховної Ради 8 скликання Сергій Лещенко, власні джерела УП.

Пряма мова високопоставленого джерела УП у "Слузі народу": "Касько - близький до Рябошапки. Іонушас буде нашим замом".

Деталі: Лещенко у своєму telegram повідомляв, що скоро в Україні з’явиться другий перший заступник генерального прокурора. І ним може стати депутат від Слуги народу Іонушас.

За даними Лещенка, глава СБУ Іван Баканов не захотів працювати з Віталієм Касько в якості куратора слідства СБУ. Він захотів отримати профільного заступника генпрокурора з числа лояльних людей. Такою людиною виявився Іонушас, який працював з командою "95 кварталу" і займався оформленням авторських прав для неї.

Лещенко вказує, що для того, щоб у Баканова був "свій" заступник генпрокурора, поміняли закон, додавши норму норму про двох перших замів генпрокурора.

Він пояснив, що Іонушаса хочуть призначити другим першим заступником генпрокурора, щоб він міг виконувати обов'язки генерального прокурора за відсутності чинного генпрокурора Руслана Рабошапки. Крім того, в разі звільнення Рябошапки, такий в.о. дуже довго може працювати замість нього.

"Таким чином, вводячи Іонушаса на роль першого заступника генерального прокурора, команда "95 кварталу" не матиме справи з іншим першим заступником Віталієм Каськом", - пояснив Лещенко.

Передісторія: