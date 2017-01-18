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Гройсман в кінці тижня не піде на роботу, щоб уникнути подарунків

Середа, 18 січня 2017, 18:53

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман наприкінці цього тижня візьме відпустку у зв’язку із днем народження, який святкуватиме 20 січня.

Про це повідомив його прес-секретар Дмитро Столярчук.

"З радянських часів у нас склалась погана традиція, коли в День народження високопосадавця всі йдуть його вітати лише заради того, щоб відмітитись - "засвідчити свою повагу". Чим вища посада, тим довша черга. Володимир Гройсман давно вирішив, що цю традицію треба ламати", - написав він на Facebook.

"Багато років тому, тоді ще міський голова Вінниці започаткував свою традицію - брати відпустку на цей день і проводити його тільки у родинному колі. Не був винятком і минулий рік, коли Володимир Гройсман працював уже в парламенті, не стане винятком і цей рік", - додав Столярчук.

За його словами, наприкінці цього тижня прем'єр на декілька днів візьме традиційну відпустку і проведе цей час в сімейному колі.

У понеділок голова уряду повернеться до роботи.

Українська правда

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Теми: Гройсман
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