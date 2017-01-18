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Гройсман в конце недели не пойдет на работу, чтобы избежать подарков

Среда, 18 января 2017, 18:53

Премьер-министр Владимир Гройсман в конце этой недели возьмет отпуск в связи с днем рождения, который отмечает 20 января.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Столярчук.

"С советских времен у нас сложилась плохая традиция, когда в День рождения высокопоставленного чиновника все идут поздравлять только ради того, чтобы отметиться - "засвидетельствовать свое уважение". Чем выше должность, тем длиннее очередь. Владимир Гройсман давно решил, что эту традицию надо ломать", - написал он в Facebook.

"Много лет назад, тогда еще мэр Винницы начал свою традицию - брать отпуск на этот день и проводить его только в семейном кругу. Не был исключением и прошлый год, когда Владимир Гройсман работал уже в парламенте, не станет исключением и этот год", - добавил Столярчук.

По его словам, в конце этой недели премьер на несколько дней возьмет традиционный отпуск и проведет это время в семейном кругу.

В понедельник глава правительства вернется к работе.

Украинская правда

Темы: Гройсман
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