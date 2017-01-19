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Від арештованої директора укрбібліотеки в Москві вимагають 2 млн рублів

Четвер, 19 січня 2017, 19:12

Бібліотека української літератури в Москві заявила цивільний позов на 2,4 млн рублів до свого тимчасово усуненого директорау Наталії Шаріної, яку звинувачують в екстремізмі і розтраті.

Про це повідомив її адвокат Іван Павлов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Бібліотека вирішила пред'явити Шаріній цивільний позов на 2,4 млн рублів", - сказав він.

Тим часом, за його словами, свідки звинувачення на судових засіданнях дають показання на користь Шаріной.

Сторона звинувачення заявила, що Шаріна завдала збитків на суму понад 2 млн рублів.

"Шаріна в зв'язку з займаною посадою, порушуючи законодавство, організувала отримання платіжних доручень з розрахункового рахунку департаменту фінансів міста Москви на розрахунковий рахунок московської колегії адвокатів загальною сумою 297 тисяч рублів. Таким чином, був здійснений збиток на вищевказану суму", - заявила представник прокуратури.

Крім того, згідно з матеріалами справи, Шаріна зробила розтрату на суму 1 млн 881 тис. рублів, влаштувавши на роботу знайомих її юриста, перераховуючи їм зарплату і забезпечивши їх медичною страховкою.

Як відомо, російські правоохоронці 28 жовтня 2015 року провели обшуки в Бібліотеці української літератури, після чого її директор, 58-річна Шаріна була затримана. Стосовно неї було порушено кримінальну справу за статтею 282 КК РФ (розпалювання національної ненависті і ворожнечі, а також приниження людської гідності).

Приводом для порушення справи, відповідно до заяв СКР, стало поширення серед відвідувачів бібліотеки видання Дмитра Корчинського, яке було визнано судом екстремістським матеріалом і заборонено до використання.

Матеріали справи у відношенні Шаріної пізніше передали в управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ СКР по Москві.

У середині серпня 2016 року суд повернув справу Шаріної слідчим.

Шаріна знаходиться під домашнім арештом з жовтня 2015 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяарешт
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