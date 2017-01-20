Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За брехню в е-деклараціях порушили справи проти судді та мера

П'ятниця, 20 січня 2017, 13:55

Прокуратура розпочала кримінальні провадження стосовно судді Ужгородського міськрайонного суду та одного з міських голів Закарпаття за підозрою у внесенні недостовірної інформації в електронну декларацію.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області.

Зокрема співробітники відомства проаналізували декларацію одного із суддів і виявили факт внесення туди завідомо неправдивих даних. У зв’язку з цим відкрито кримінальне провадження за ст. 366-1 КК (декларування недостовірної інформації).

Аналогічні порушення виявлені при подачі електронної декларації одним із міських голів регіону.

Зазначається, що це перші результати роботи відділу організації діяльності у сфері запобігання корупції закарпатської прокуратури з опрацювання та аналізу електронних декларацій місцевих чиновників.

Як повідомлялося, 19 січня Міністерство юстиції вчергове висловило обурення тим фактом, що Національне агентство із питань запобігання корупції ігнорує його зауваження щодо перевірки декларацій чиновників.

24 листопада 2016 року НАЗК звинуватило Мін'юст у блокуванні початку перевірки електронних декларацій чиновників. Пізніше у Міністерстві юстиції заявили, що відмовили в реєстрації розробленого НАЗК порядку перевірки електронної декларації через недоліки в ньому.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: судЗакарпаттядекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
суд
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Останні новини
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
Усі новини...
Реклама: