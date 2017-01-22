В Індії потяг зійшов з рейок, більше 25 загиблих

В індійському штаті Андхра-Прадеш увечері 21 січня поїзд зійшов з рейок, в результаті загинули 26 осіб, більше 50 отримали поранення.

Багато пасажирів залишаються під уламками. Рятувальники попереджають, що число загиблих може зрости.

Поки неясно, що стало причиною трагедії.

Поїзд прямував в місто Бхубанешвар - столицю штату Орісса.

ВВС зазначає, що для Індії, де велика частина залізничного обладнання застаріла, такі аварії не рідкість. У листопаді минулого року понад 140 осіб загинули в результаті сходу з рейок поїзда в північному штаті Уттар-Прадеш в Індії.

Раніше повідомлялося про 12 загиблих.

ВВС, ANI