В Индии поезд сошел с рельсов, более 25 погибших

В индийском штате Андхра-Прадеш вечером 21 января поезд сошел с рельсов, в результате погибли 26 человек, более 50 получили ранения.

Многие пассажиры остаются под обломками. Спасатели предупреждают, что число погибших может возрасти.

Пока неясно, что стало причиной трагедии.

Поезд следовал в город Бхубанешвар - столицу штата Орисса.

ВВС отмечает, что для Индии, где большая часть железнодорожного оборудования устарела, такие аварии не редкость. В ноябре прошлого года более 140 человек погибли в результате схода с рельсов поезда в северном штате Уттар-Прадеш в Индии.

Ранее сообщалось о 12 погибших

ВВС, ANI.