В Индии поезд сошел с рельсов, более 25 погибших
Воскресенье, 22 января 2017, 01:30
В индийском штате Андхра-Прадеш вечером 21 января поезд сошел с рельсов, в результате погибли 26 человек, более 50 получили ранения.
Многие пассажиры остаются под обломками. Спасатели предупреждают, что число погибших может возрасти.
Пока неясно, что стало причиной трагедии.
Поезд следовал в город Бхубанешвар - столицу штата Орисса.
ВВС отмечает, что для Индии, где большая часть железнодорожного оборудования устарела, такие аварии не редкость. В ноябре прошлого года более 140 человек погибли в результате схода с рельсов поезда в северном штате Уттар-Прадеш в Индии.
Ранее сообщалось о 12 погибших