АТО: Бойовики обстріляли Піски зі 120-мм мінометів

Російсько-окупаційні війська зі 120-міліметрових мінометів обстрілювали Піски, також з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь по позиціях ЗСУ на всіх напрямках.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на Маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали позиції ЗСУ в районі Талаківки, Лебединського, Мар’їнки, Гнутового, Павлополя, Чермалика, Широкиного та Водяного. По Мар’їнці, Новотроїцькому та Красногорівці вогонь вели снайпери.

На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Валуйське, Кримське, Новоолександрівку, Новозванівку та Станицю Луганську.

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська застосовували 120-міліметрові міномети, обстрілюючи Піски. Тут же вогонь вів і снайпер. По Новгородському, Луганському, Авдіївці та Зайцевому стріляли з гранатометів та стрілецької зброї.

Загалом зафіксовано 41 обстріл.

Як повідомлялося, 22 січня станом на 18:00, у зоні проведення АТО з боку бойовиків було зафіксовано 24 обстріли, четверо військових ЗСУ зазнали поранень.

При цьому бойовики НЗФ "ЛНР" заявили, що розведення сил біля Станиці Луганської може відбутися 25 січня.

Обстріли з боку бойовиків не дають можливості реалізувати домовленості: через невиконання вимог угоди розведення сил та засобів біля Станиці кілька разів зривалося.

Черговою датою для спроби розвести сили та засоби біля Станиці бойовики "ЛНР" називали 23 січня.