Бойовики назвали нову дату розведення сил біля Станиці Луганської
Бойовики "ЛНР" назвали нову можливу дату розведення сил біля Станиці Луганської.
Про це пишуть "Новости Донбасса" з посиланням на онлайн-ресурс бойовиків "Луганський інформцентр".
"Чергова спроба розведення сил і засобів на ділянці лінії зіткнення в районі Станиці Луганської може відбутися 25 січня", - йдеться у повідомленні.
При цьому бойовики звинувачують ЗСУ у неготовності до розведення сил і заявляють, що сили АТО зміцнюються біля Станиці.
Як відомо, 21 вересня 2016 року у Мінську було підписано рамкову угоду про розведення сил та засобів на трьох ділянках частково окупованого сходу України – у Петрівському (Донецька область), Станиці Луганській і Золотому (Луганська область). Цьому мають передувати щонайменше 7 днів без обстрілів.
1 жовтня 2016 року розведення сил та засобів на лінії розмежування сторін було здійснено в районі н.п. Золоте на Луганщині, 7 жовтня - біля н.п. Петровське.
Обстріли з боку бойовиків не дають можливості реалізувати домовленості: через невиконання вимог угоди розведення сил та засобів біля Станиці кілька разів зривалося.
Черговою датою для спроби розвести сили та засоби біля Станиці бойовики "ЛНР" називали 23 січня.