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Довгий каже, що чистий перед ДФС

Понеділок, 23 січня 2017, 16:42

Народний депутат з групи "Воля народу" Олесь Довгий наполягає, що йому нема чого приховувати від працівників ДФС, оскільки він задекларував всі доходи відповідно до законодавства.

Про це у йдеться у повідомленні його прес-служба, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в останній раз ДФС давала оцінку його декларації у вересні минулого року.

"Вони (ДФС – ред.) зажадали додаткові документи і за результатами проведеної перевірки встановили, що надані мною дані є достовірними. Цей факт фіксується документом, копію якого мені видали після проведеної перевірки", - зазначив депутат.

Довгий передбачає, що клопотання Генеральної прокуратури "політично мотивоване", оскільки не має ніяких підстав для повторного огляду відомостей.

Як відомо, Державній фіскальні службі доручили перевірити сплату податків 9 народними депутатами за клопотанням Генпрокуратури.

3 нардепів із цього списку вже відреагували на призначені перевірки.

Довгий задекларував активи у гривні та іноземній валюті в еквіваленті 54,7 млн грн. Водночас, як стверджують у ГПУ з посиланням на дані податкової, у 1998-2015 рр. Довгий офіційно заробив тільки 11,8 млн грн. Крім того, нардеп Довгий у 2015 році придбав корпоративні права ПП "КВ Менеджмент" за 15 млн грн., задекларував картини і наручні годинник без зазначення їх вартості.

Теми: деклараціїВерховна Рада
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